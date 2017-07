Darmstadt / Zürich, 10. Juli 2017 - Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) hat heute bekannt gegeben, dass sie vom führenden Marktforschungsunternehmen Forrester Research, Inc. in der Studie "The Forrester Wave™: Digital Process Automation, Q3 2017" als ein "Leader" positioniert wurde. Laut Studie steht Digital-Process-Automation (DPA) für eine umfassende BPM-Erweiterung "die sich auszeichnet durch Low-Code-Entwicklung, Benutzererfahrungen, die denen im Consumer-Bereich gleichen, und KI-basierte Innovation."

Rob Koplowitz, Analyst bei Forrester und Autor der Studie, schrieb darin zur Software AG: "Als Anbieter, der schon lange im Markt für traditionelles BPM präsent ist, bietet die Software AG mit webMethods BPMS eine starke Unterstützung für dynamisches Case-Management, integrierte Robotic-Process-Automation (RPA, robotergestützte Prozessautomatisierung), umfassende Dokumentenunterstützung und Prozessmodellierung. Durch die Ergänzung und Integration von webMethods Agile Apps für schnelle Low-Code-Entwicklung, verfügt die Software AG nun über ein Portfolio, das Unternehmen helfen kann, ihre DPA-Implementierungen auszubauen."

Dr. Wolfram Jost, CTO der Software AG, kommentierte: "Für die Digitalisierungsbestrebungen eines Unternehmens spielt seine Fähigkeit, Kunden und Mitarbeitern schnell spannende Anwendungen bereitstellen zu können, die für jedes Szenario skalierbar und auf jedem Endgerät ablauffähig sind, eine wichtige Rolle. Ungeplante IT-Anforderungen, die zu einem Anstieg von Kosten, Zeitaufwand und Komplexität führen, dürfen dabei nicht entstehen. Dynamic Apps kann Organisationen helfen, das Kunden-Onboarding zu vereinfachen und zu beschleunigen, ihren Kundenservice zu verbessern und die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern."

Insbesondere Entwickler können mit Dynamic Apps Anwendungen schnell und unkompliziert erstellen. Wenn die Anforderungen steigen und vielschichtiger werden, erfüllen ...

