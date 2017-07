Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Sicherheitsbehörden sehen nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg keinen Grund für eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl. "Das eine kann man mit dem anderen nicht vergleichen", sagte der Sprecher des Innenministeriums, Johannes Dimroth, am Montag in Berlin. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht wird anlässlich der Bundestagswahl "mit einem Anstieg linksextremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten gegen den politischen Gegner und die Polizei" gewarnt.

Dimroth erklärte dazu, die Erfahrungen der Vergangenheit hätten gezeigt, dass Bundestagswahlen stets extreme Ansichten und auch Gewalt in einem besonderen Maße befördern würden. Das lasse sich aber nicht "mit dem Gewaltpotenzial vergleichen", das man bei solch einer Großveranstaltung wie der in Hamburg, massiert an einem Ort, zu erwarten gehabt habe. Nichtsdestotrotz sei es natürlich so, dass sowohl die Sicherheitsbehörden vor Ort als auch die Personenschützer des Bundeskriminalamtes "sehr aufmerksam schauen, ob eine Gefährdungslage eine bestimmt Maßnahme erfordert", sagte Dimroth.

Kein Rückzug nirgends

Dimroths Chef war da weniger entspannt. Eine der Lehren aus dem Wochenende im Hamburger Schanzenviertel müsse sein, dass man künftig noch mehr als bisher mit heftigsten Gewaltausbrüchen rechnen müsse, wenn "Linksextremisten zusammenkommen und behaupten, demonstrieren zu wollen", sagte Innenminister Thomas de Maiziere. Die Ereignisse rund um den G20 Gipfel müssten auch eine Zäsur für den Blick auf die Gewaltbereitschaft der linksextremistischen Szene sein.

Für rechte wie linke Extremisten müsse gleichermaßen gelten, dass es in den deutschen Städten keine tolerierten Rückzugsräume für Gewalttäter geben dürfe, sagte de Maiziere. "Das gilt in Hamburg, das gilt in Berlin, und das gilt überall anders auch", meinte der CDU-Politiker. Ob er die Rigaer Straße in Berlin und die dortige Hausbesetzerszene meinte, war offen. CDU-Generalsekretär Peter Tauber jedenfalls forderte sowohl Maßnahmen gegen die Rigaer Straße als auch gegen das linksautonome Zentrum Rote Flora in Hamburg. Beide könnten "nicht mehr geduldet" werden, sagte er.

Es gibt Geld

Die von Randale betroffenen Menschen können zumindest teilweise mit finanzieller Unterstützung rechnen. Gespräche zwischen dem Bundesfinanzministerium und der Stadt Hamburg begannen bereits am Samstag, Eine Ministeriumssprecherin wies in diesem Zusammenhang einen Medienbericht zurück, wonach es bereits Streit zwischen Bund und Land gebe.

"Wir sind sehr intensiv dabei, eine Lösung zu erarbeiten", sagte die Sprecherin und betonte, dass es um Entschädigungen für die Opfer von Gewalt sowie für die Beseitigung der Spuren aus den Krawallen gehe. Bereits in den nächsten Tagen werde eine Lösung präsentiert. Ansprechpartner in Einzelfällen werde die Stadt Hamburg sein. Der Bund beteilige sich finanziell.

Kompliziert und trotzdem gut

Regierungssprecher Steffen Seibert betonte den politischen Erfolg des G20-Gipfels. "Wir haben einen G20-Gipfel hinter uns, der in einer komplizierten weltpolitischen Lage getagt hat", sagte er. Auf einigen Gebieten, wie beim Klima, konnten Kompromisse gefunden werden, ohne Meinungsverschiedenheiten dabei zu übertünchen. In manchen Jahren sei es eben ein Erfolg für einen Gipfel, "wenn er den Multilateralismus gegen Rückbau verteidigen kann".

Auf anderen Gebieten, etwa bei Weltgesundheitsfragen, sei es sogar gelungen, Fortschritte zu machen, sagte Seibert. Vor diesem Hintergrund könne man aus Sicht der Bundesregierung sagen, dass sich das Format bewährt habe. Dies gelte sowohl für die eigentlichen Ergebnisse des Gipfels als auch für die vielen Gespräche am Rande des Geschehens.

Seibert betonte, die Bundesregierung stehe weiterhin zu Hamburg als Gipfelort. Nur "eine kleinere Anzahl von Großstädten" wäre nach ausführlicher Prüfung überhaupt für die Austragung geeignet gewesen. Ministeriumssprecher Dimroth ergänzte, dass es ja nicht ernsthaft sein könne, "dass Chaoten, dass Extremisten, dass Kriminelle darüber bestimmen, wo ein demokratisch organisiertes Gemeinwesen solche Treffen organisiert".

Darüber hinaus entspann sich rund um die Geschehnisse in Hamburg ein Streit zwischen den Bundestagsparteien, der aber weniger von Sachlichkeit denn von Wahlkampf geprägt war.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2017 09:16 ET (13:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.