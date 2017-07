Liebe Leser,

was wir bereits vermutet hatten, ist nun offiziell: Cinven und Bain Capital planen einen neuen Anlauf zur Übernahme der Stada Arzneimittel AG. Das hat die Erwerbsgesellschaft der beiden Investoren, Nidda Healthcare, am 10. Juli 2017 bekannt gegeben, wie das MDAX-Unternehmen in einer Ad-hoc-Meldung informiert.

Befreiung von der Sperrfrist?

Wie wir bereits berichtet hatten, muss die Nidda Healthcare Holding AG nach dem jüngsten, misslungenen ... (Rainer Lenzen)

