DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HEMA BONDCO I 14/19 REGS XS1075799319 11.07.2017 HZE/EOT
HEMA BONDCO II 14/19 REGS XS1075845526 11.07.2017 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HEMA BONDCO I 14/19 REGS XS1075799319 11.07.2017 HZE/EOT
HEMA BONDCO II 14/19 REGS XS1075845526 11.07.2017 HZE/EOT