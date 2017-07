Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -



Hexaware Technologies Ltd, der innovative indische Anbieter von IT-, BPO- und Beratungsdienstleistungen, hat heute seine neue Markenidentität mit neuem Logo bekannt gegeben. Das neue Logo steht für die ausdrucksstarke Persönlichkeit und den Richtungswechsel des Unternehmens.



Die neue Markenidentität ist ein wichtiger Meilenstein ? vor allem im Hinblick auf die Zukunftsvision von Hexaware, die da lautet: traditionelle IT-Ansätze mutig hinterfragen, zur Neuerfindung von Unternehmen beitragen, IT-Kosten reduzieren und gemeinsam mit Kunden einer optimistischen, digitalen Zukunft entgegenblicken.



Neben dieser Zukunftsvision will das Unternehmen mit dem neuen Logo seine Neuausrichtung auf Digitalisierung vermitteln und dabei dennoch seiner langjährigen Tradition treu bleiben. Es soll außerdem die Leidenschaft und die fortschrittlichen Veränderungen verkörpern, denen sich das Unternehmen mithilfe von Automation, Innovation und künstlicher Intelligenz zugewandt hat.



Srikrishna, Chief Executive Officer und Executive Director von Hexaware Technologies, kommentierte:



"Hexaware durchläuft derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung. Unsere neue Markenidentität verkörpert alles, wofür Hexaware seit jeher steht und auch in Zukunft stehen wird. Wir verfolgen das Ziel, heute relevant zu bleiben, ganz oben mit dabei zu sein und unsere Kunden im heutigen dynamischen Technologieumfeld in die richtige Richtung zu lenken."



Diese erweiterten globalen Ambitionen zeigen Hexawares Leidenschaft für Transformation sowie sein Engagement für fortgesetzte Innovation und kontinuierliche Verbesserung der Services für seine Kunden.



Über Hexaware



Hexaware ist ein schnell wachsendes IT-, BPO- und Beratungsunternehmen. Unser Schwerpunkt liegt darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre IT zu verschlanken und die Bereitstellung von Commodity-IT unter Verwendung von Automation und Technologie zu verbessern. Die Transformation des Kundenerlebnisses steht im Mittelpunkt unserer Grow-Digital-Strategie. Wir betreuen Kunden in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte, Gesundheitswesen, Versicherungswesen, Fertigung, Einzelhandel, Bildungswesen, Telekommunikation, Tourismus, Transportwesen und Logistik. Mehr zu Hexaware erfahren Sie auf http://www.hexaware.com.



