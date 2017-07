Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BASF vor Quartalszahlen von 99 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Während das Geschäft des Chemiekonzerns mit der Autoindustrie in Asien erneut positiv gelaufen sein sollte, zeichneten sich im Agrarbereich weitere Schwierigkeiten durch ein schwaches Geschäft in Brasilien ab, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Montag. Zukäufe im Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäft seien angesichts kartellrechtlicher Auflagen für fusionierende Wettbewerber wahrscheinlich./gl/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0045 2017-07-10/15:58

ISIN: DE000BASF111