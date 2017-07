Einer Studie zufolge steigen die Kosten einer Arbeitsstunde in der deutschen Wirtschaft an. Mit Arbeitskosten von 33,60 Euro pro Stunde ist Deutschland innerhalb der Europäischen Union (EU) auf Platz Sieben hochgerückt.

Die Kosten einer Arbeitsstunde in der deutschen Wirtschaft steigen stärker als im europäischen Durchschnitt, liegen aber noch im oberen Mittelfeld. Zu diesem Ergebnis kommt das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in einer am Montag vorgelegten Studie. Mit Arbeitskosten von 33,60 Euro pro Stunde sei Deutschland 2016 in der Europäischen Union (EU) um einen Platz auf Rang Sieben hochgerückt. Am teuersten war Arbeit demnach in Dänemark und Belgien. Die Arbeitskosten in Deutschland ...

