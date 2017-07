Das Fintech-Unternehmen Naga Group hat am Montag den Sprung an die Börse gewagt. Nachdem der erste Kurs der Papiere mit 3,60 Euro am Morgen bereits fast 40 Prozent über dem Ausgabepreis von 2,60 Euro lag, ist er im weiteren Verlauf zeitweise sogar deutlich über die 7-Euro-Marke gestiegen. Insgesamt fließen dem Unternehmen durch die Ausgabe von einer Million neuen Aktien rund 2,5 Millionen Euro zu.

