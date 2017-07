Die Deutsche Bank hat Linde vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Er rechne mit einem weiteren robusten Quartal der europäischen Chemieunternehmen, auch wenn in diesem die Konsenserwartungen nicht so deutlich übertroffen werden dürften wie im Auftaktquartal, schrieb Analyst Tim Jones in einer Branchenstudie vom Montag. Die Linde-Aktie gehöre zu seinen "Top Picks"./gl/ck

