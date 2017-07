Vergangenen Freitag gelang es den US-Indizes im Plus zu schließen. Und während der Dow Jones knapp ein halbes Prozent zulegen konnte, ging es für den Nasdaq 100 sogar über ein Prozent nach oben. Auch heute deuten die Indikatoren auf eine Handelseröffnung im Plus hin. Erfahren Sie mehr zu den Themen des Tages von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Zudem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.