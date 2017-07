Die Ölpreise schwächeln weiter. "Grundsätzlich ist es so, dass viele Anleger Angst haben, dass in den USA, in Nordamerika weiterhin so viel gefrackt wird", meint Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Jetzt versuche die OPEC gegenzusteuern. Der Experte glaubt allerdings trotzdem daran, dass es für die Ölpreise weiter nach unten gehen dürfte. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Royal Dutch Shell, Gazprom und BASF. Die komplette Sendung finden Sie hier.