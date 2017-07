Alhamra Hotel & Resort Ltd: (AHO:FRA / WKN A2DP08) ist erfreut bekannt zu geben dass der Bau des Alhamra Sofyan Hotel Fortschritte macht

DGAP-News: Alhamra Hotel & Resort Ltd / Schlagwort(e): Expansion Alhamra Hotel & Resort Ltd: (AHO:FRA / WKN A2DP08) ist erfreut bekannt zu geben dass der Bau des Alhamra Sofyan Hotel Fortschritte macht 10.07.2017 / 16:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

10. Juli 2017 - Alhamra Hotel and Resorts Ltd. (Börse Frankfurt WKN A2DP08) freut siche bekannt zu geben dass man Fortschritte beim Bau des Alhamra Sofyan Hotelkomplexes macht.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat man die Vorbereitung aller Dokumente und Erlaubnisse abgeschlossen und zur Genehmigung eingereicht. Es ist nach wie vor geplant dass der erste Spatenstich vor Ende des Jahres 2017 erfolgt. Die Fertigstellung des Resorts wird im Laufe des Jahres 2019 erwartet.

"Wir freuen uns zu sehen dass unser Vier Sterne Resort;The Alhamra Sofyan Hotel wie geplant voranschreitet und wir sind zuversichtlich dass, wenn es fertiggestellt ist, das Alhamra Sofyan Hotel ein vielbesuchtes Hotel sein wird was seinen Beitrag zum Shareholder Value leisten wird" sagte Mr. M. S. Bobsaid, Managing Director der Alhamra Hotel and Resorts Ltd.

Der Unternehmenszweck von Al Hamra besteht darin Restaurantketten und Hotelanlagen unter der Marke Alhamra zu betreiben. Das unternehmenseigene Restaurantkonzept wurde speziell dafür entwickelt und soll dafür genutzt werden weitere Restaurants der Marke Alhamra zu eröffnen und im ganzen Land zu betreiben. Das erste eigene Hotel soll in Form des Alhamra Sofyan Hotel & Resort Komplex entstehen. Desweiteren hat man kürzlich die Street Food Marke Nasgor Turkey ins Leben gerufen mit der man als erstes Unternehmen in Indonesien den Markt für Street Food erobern und die unternehmenseigenen Produkte über Food Trucks und Verkaufsstände vermarkten will.

Mehr Infos über Alhamra Hotels & Resort s Ltd. unter: www.alhamra.biz

10.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

591255 10.07.2017

ISIN AU000000AHH3

AXC0164 2017-07-10/16:15