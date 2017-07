NEW YORK (Dow Jones)--Uneinheitlich ist die Wall Street am Montag in den Handel gestartet. Bei den Blue Chips im Dow geht es leicht nach unten, während die Technologiewerte etwas zulegen. Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 21.388 Punkte, der S&P-500 tendiert unverändert, während der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent zulegt. Am Freitag hatte ein gut ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung am Aktienmarkt verbessert. Dabei hatten sich die zuletzt gebeutelten Technologiewerte bereits erholt gezeigt. Nun wird mit Spannung verfolgt, ob dies eine Eintagsfliege war oder ein länger andauernder Trend. Ebenfalls im Blick stehen die Ölwerte, weil der Preis am Montag erneut nach unten läuft.

Daneben bleibt die Geldpolitik der Notenbanken ein Dauerthema. In der vergangenen Woche hat die Erwartung höherer Zinsen die Renditen der Anleihen auch in den USA nach oben getrieben. Mit Spannung warten Anleger daher auf die Anmerkungen der Fed-Präsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress. Zudem läuft allmählich die Berichtssaison zum zweiten Quartal an. Am Freitag legen mehrere große Bankhäuser ihre Quartalszahlen vor.

Ein freundliches Signal hatte am Freitag der Dow Jones Transportation mit einem neuen Allzeithoch geliefert. Nach der Dow-Theorie sind nun neue Hochs auch im Dow Jones Industrial gefordert. Dann könnte sich der Aufwärtstrend marktbreit fortsetzen.

Ölpreis läuft weiter abwärts

Der Ölpreis setzt seine jüngste Schwächephase fort, belastet von den üblichen Sorgen über ein zu großes Angebot. Die Daten der Vorwoche belegten eine steigende Ölproduktion in den USA. Am Freitag gesellten sich Daten zu den aktiven Förderanlagen in Amerika hinzu, die ebenfalls erneut gestiegen sind. Dazu kommt noch die Sorge, dass Libyen und Nigeria zusätzlich Öl auf den Markt pumpen. Der Preis für das Fass Erdöl der Sorte Brent verliert 0,6 Prozent auf 46,45 Dollar, Öl der US-Sorte WTI gibt um 0,5 Prozent nach auf 44,00 Dollar.

Der US-Anleihemarkt berappelt sich etwas nach der schwachen Vorwoche. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys fällt im Gegenzug um 1 Basispunkt auf 2,38 Prozent. Am Devisenmarkt herrscht einstweilen wenig Bewegung. Der Euro pendelt um 1,14 Dollar und hält damit in etwa das Niveau vom späten Freitag.

Der Goldpreis gibt nach einer sehr schwachen Woche noch etwas nach. Vor allem die Sorge um ein steigendes Zinsniveau drückt auf das Edelmetall. Aktuell gibt die Feinunze 0,3 Prozent ab auf 1.210 Dollar.

Tesla bauen Verluste aus

Am Aktienmarkt stehen erneut Tesla im Fokus. Die Aktie war in der Vorwoche um 13 Prozent abgesackt und fällt nun um weitere 1,4 Prozent, obwohl das erste Auto des neuen Typs Model 3 am Wochenende vom Band gerollt ist. Die geplanten Stückzahlen des neuen Modells erscheinen vielen Analysten allerdings als deutlich zu niedrig.

Nach enttäuschenden Studienergebnissen hat Inotek Pharmaceuticals die Reißleine gezogen und will nun alle strategischen Optionen prüfen. Die Aktie saust um 46 Prozent nach unten.

Dagegen schießen Clubcorp um 30 Prozent nach oben. Der Betreiber von Golf- und Country-Clubs wird von dem Beteiligungsunternehmen Apollo Global Management für 1,1 Milliarden Dollar übernommen. Die Kursbewegung spiegelt in etwa den Aufschlag wider, den die Eigner für ihre Aktien erhalten. Die Apollo-Aktie verliert 0,5 Prozent.

Die Titel von Helen of Troy steigen um 0,8 Prozent. Zwar hat der Haushaltsprodukte-Hersteller beim Umsatz im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, denn das Unternehmen hat mit weniger Besucherverkehr und niedrigeren Ausgaben in Ladengeschäften zu kämpfen. Doch dafür lag der Gewinn je Aktie mit 1,37 Dollar über den Prognosen von 1,29 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.388,49 -0,12 -25,85 8,23 S&P-500 2.424,97 -0,01 -0,21 8,31 Nasdaq-Comp. 6.162,27 0,15 9,19 14,47 Nasdaq-100 5.670,98 0,26 14,51 16,60 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,40 -0,4 1,40 19,3 5 Jahre 1,94 -1,2 1,95 1,3 7 Jahre 2,20 -1,3 2,22 -4,3 10 Jahre 2,38 -0,9 2,39 -6,5 30 Jahre 2,93 0,0 2,93 -13,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.15 Uhr Fr, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1386 -0,15% 1,1403 1,1388 +8,3% EUR/JPY 130,03 -0,13% 130,21 129,90 +5,8% EUR/CHF 1,1010 +0,16% 1,0992 1,0988 +2,8% EUR/GBP 0,8845 +0,09% 0,8836 1,1313 +3,8% USD/JPY 114,22 +0,01% 114,21 114,08 -2,3% GBP/USD 1,2873 -0,25% 1,2905 1,2883 +4,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,00 44,23 -0,5% -0,23 -22,7% Brent/ICE 46,45 46,71 -0,6% -0,26 -21,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.208,99 1.213,22 -0,3% -4,23 +5,0% Silber (Spot) 15,29 15,61 -2,1% -0,32 -4,0% Platin (Spot) 895,60 907,75 -1,3% -12,15 -0,9% Kupfer-Future 2,63 2,64 -0,4% -0,01 +4,4% ===

