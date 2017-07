Zofingen - Das Unwetter in der Region Zofingen und Oftringen vom vergangenen Wochenende hat bei Zurich-Kunden voraussichtlich einen Schaden von rund 6,5 Millionen Franken verursacht. Zurich reagiert sofort: Der Versicherer eröffnet am Montag, 17. Juli, einen lokalen Hagel Help Point in Zofingen.

Das Unwetter in der Region Zofingen und Oftringen vom vergangenen Wochenende fiel heftig aus. Es hat Schaden an über 800 Fahrzeugen und rund 350 Haushalten und Geschäftslokalitäten von Zurich-Kunden angerichtet. Zurich Schweiz wird gemäss ersten Hochrechnungen 6,5 Millionen Franken aufwenden, ...

