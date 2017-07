UBS-Chef Sergio Ermotti kündigt an, seinen Job noch länger machen zu wollen. Herausforderungen gibt es dank des Brexit genug. Auch in Umzug von Jobs aus London aufs europäische Festland könnte anstehen.

UBS-Chef Sergio Ermotti will bei der Schweizer Großbank noch länger an Bord bleiben. Sein Job sei noch nicht erledigt, sagte er in einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem Sender CNBC. "Ich fühle mich ziemlich wohl mit dem, was ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...