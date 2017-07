New York - Am US-Aktienmarkt haben sich die Anleger zu Wochenbeginn fürs Abwarten entschieden. Die wichtigsten Börsenbarometer bewegten sich am Montag nur wenig vom Fleck. Hoffnung legen die Investoren vor allem in den bevorstehenden Auftakt der Berichtssaison, die im späteren Wochenverlauf mit ersten Resultaten aus dem Bankensektor ins Laufen kommt. Experten versprechen sich dann mehr Aufschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...