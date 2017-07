München (ots) - tomorrow is on: Deutschland führender Energieanbieter E.ON gibt in seiner neuen, überraschenden Markenkampagne einem Ampelmännchen die Freiheit die neue Energiewelt zu entdecken. Der TV-Spot zeigt, mit welchen innovativen Lösungen jeder Kunde Energie so nutzen kann, wie er sie benötigt. Ganz flexibel - zu jeder Tageszeit, zu Hause oder unterwegs.



"Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg in die Energiefreiheit", erklärt Robert Hienz, CEO von E.ON Energie Deutschland. "Kunden bekommen bei E.ON nachhaltige Produkte und innovative Lösungen, die individuell zu ihnen passen. Das ist das Leistungsversprechen unserer neuen Markenkampagne."



Bereits jetzt haben E.ON Kunden die Möglichkeit jederzeit die Kraft der Sonne zu nutzen. Mit der E.ON SolarCloud lässt sich die produzierte Sonnenenergie flexibel auf einem persönlichen, virtuellen Stromkonto speichern und rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr wieder abrufen. Die Entwicklung des angesparten Strom-Guthabens lässt sich über einen Energiemanager per App und individuellem Zugang über Smartphone oder Laptop jederzeit nachvollziehen.



Smart, smarter, E.ON: Praktische Energielösungen sind das Plus für Zuhause. Intelligente Lichttechnologie und Heizungssteuerung sorgen für noch mehr Komfort in den eigenen vier Wänden. Alles bequem per App steuerbar, jederzeit und überall. Doch auch außerhalb der Wohnung hat E.ON praktische und flexible Energielösungen parat.



Einfach überall Strom tanken lautet die neue Freiheit, die ebenfalls im TV-Spot thematisiert wird. Und zwar genau dort, wo Kunden ihn brauchen - zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs. Dafür stehen die komfortablen E-Mobility Ladelösungen von E.ON Drive.



Der neue TV-Spot bringt die neue E.ON und die zahlreichen Kundenlösungen nun auch ins TV. Die TV-Kampagne wird ab dem 10. Juli deutschlandweit ausgestrahlt. Darüber hinaus wird die Kampagne bundesweit auch über Printanzeigen sowie über Online- und Social-Media-Kanäle verlängert. Gedreht wurden die Szenen hauptsächlich in Budapest.



Link zum aktuellen TV-Spot: https://www.youtube.com/watch?v=3d-AunWOdvY



