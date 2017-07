Baden-Baden (ots) - Freitag, 14. Juli 2017 (Woche 28)/10.07.2017



23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen Folge 79



Endlich Ferienzeit. Die erste Jahreshälfte hatte es in sich: twitternde US-Präsidenten, ein sozialdemokratischer Messias und kurz vor der Sommerpause im Bundestag Politik im Schnelldurchlauf mit der Ehe für alle. Jetzt ist Zeit für Erholung. Chefanimateur Florian Schroeder sitzt auf gepackten Koffern. Bevor es losgeht, läutet seine Reisegruppe des Humors den Sommer ein.



Dieses Mal sind dabei:



Jens Neutag wählt die Naherholung im nächsten durchschnittlichen Industriegebiet. Denn diese sehen in Deutschland mittlerweile überall identisch aus. Man fühlt sich heimisch. Nach einem Samstagnachmittag bei Ikea ist auch der Hartgesottenste reif für die Insel.



Martin Frank braucht keinen Urlaub auf dem Bauernhof, denn er ist dort aufgewachsen. Der dörfliche Migrationshintergrund führt in der Großstadt München zu komischen Situationen zwischen gestressten Businessfrauen und urbanen Ernährungstrends.



Thomas Freitag ist überzeugter Europäer. In den Ferien beschäftigt er sich mit der größten Gemeinschaft der Welt. Das ist nicht die katholische Kirche, sondern eine ähnlich verworrene Organisation: Facebook.



Ingo Appelt hat schon seit vielen Jahren sein Handtuch auf der Sonnenliege der Comedy ausgebreitet. Aber der Wahnsinn zwischen den Ferien sorgt dafür, dass ihm wahrscheinlich nie die Themen ausgehen werden.



Anka Zink fährt in diesem Jahr mit einem selbstfahrenden Auto in die Ferien. Ein solches Gefährt hat einen großen Vorteil: Alkohol am Steuer ist plötzlich kein Problem mehr. Oder etwa doch? Um diese Frage zu klären, startet Zink ihre eigene Ethikkommission.



22.50 SWR4 Schlager-Open-Air in Zweibrücken Reporterin: Annette Dany



18.15 RP: Die Rezeptsucherin in Bad Marienberg Erstsendung: 25.08.2016 in SWR RP



