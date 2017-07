London (ots/PRNewswire) -



Europas am schnellsten wachsende, interaktivste und an Fallbeispielen orientierte Konferenz zu TMF und Prüfbereitschaft bringt internationale Experten für klinische Dokumentation und Datenmanagement zusammen. Teilnehmer versammeln sich, um Strategien zur Perfektionierung von TMF zu besprechen, eine schnellere Produkteinführung sicherzustellen und die Interoperabilität zu verbessern.



Die Konferenz wird vom 25. bis 28. September 2017 in Amsterdam stattfinden. Eine frühe Registrierung lohnt sich: Besuchen Sie für die aktuellen Frühbucherpreise die Veranstaltungswebseite (https://tr ialmasterfile.iqpc.co.uk/trial-master-files-europe-agenda?utm_source= prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term =25431.003_prnewswire&utm_content=text&mac=25431.003_prnewswire&disc= 25431.003_prnewswire) oder senden Sie eine E-Mail an enquire@iqpc.co.u, um mehr zu erfahren.



Als einer der weltweit am stärksten regulierten Branchen hängt der Erfolg klinischer Forschung stark von präziser Dokumentation und Datenmanagement ab. Das Zusammentragen und Pflegen einer organisierten, präzisen Dokumentation, die leicht zugänglich und prüfbar ist, lässt sich schwieriger realisieren, als zunächst angenommen. Darüber hinaus wirken sich fehlerhafte klinische Daten und kritische Befunde erheblich auf das Budget aus, was die klinischen Betriebsteams und TMF-Inhaber zusätzlich unter Druck setzt. Pharma IQs Konferenz für TMF und Prüfbereitschaft ist darauf ausgerichtet, diesen Druck zu erleichtern. Hier (https://trialmasterf ile.iqpc.co.uk/trial-master-files-europe-agenda?utm_source=prnewswire &utm_medium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=25431.003 _prnewswire&utm_content=text&mac=25431.003_prnewswire&disc=25431.003_ prnewswire) können Sie das Veranstaltungsprogramm herunterladen



Informationen zu Pharma IQ



Pharma IQ hat über 100.000 Mitglieder und ist eine internationale Online-Community mit dem Fokus, pharmazeutischen Fachkräften Wissen, Informationen und Artikel bereitzustellen. Pharma IQ setzt sich dafür ein, eine Lernumgebung zu schaffen, in der Ideen, Best Practices und Lösungen innerhalb der Pharma-Gemeinschaft ausgetauscht werden können. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte trialmasterfile.iqpc.co.uk (https://trialmasterfile.iqpc.co.uk/trial- master-files-europe-agenda?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_ca mpaign=-external-pressrelease&utm_term=25431.003_prnewswire&utm_conte nt=text&mac=25431.003_prnewswire&disc=25431.003_prnewswire) oder rufen Sie uns auf +44(0)207-036-1300 an.



Pressekontakt: Rumina Akther, Trainee Marketing Manager, IQPC: rumina.akther@iqpc.co.uk oder telefonisch unter +44(0)207-036-1300 Die Presse ist herzlich eingeladen, an diesem wichtigen Branchen-Gipfel teilzunehmen. Bitte senden Sie bei Interesse an einem kostenfreien Presseausweis eine E-Mail an Rumina Akther unter rumina.akther@iqpc.co.uk