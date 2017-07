Hitachi Systems, Ltd. ("Hitachi Systems"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), meldete heute, dass sie den Firmennamen von Above Security Inc. in Hitachi Systems Security Inc. ändern wird. Das umbenannte Unternehmen Hitachi Systems Security, ein weltweit tätiger IT-Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Montreal, hat in den vergangenen 18 Jahren umfassende Sicherheitslösungen bereitgestellt. Es wird von President und CEO Akira Kusakabe geleitet, dessen Vision die Integration von Ressourcen und geistigem Eigentum in die Muttergesellschaft Hitachi Systems und die Unternehmen der Hitachi-Gruppe beinhaltet, um die derzeitigen und künftigen Kunden mit erweiterten, hochmodernen Sicherheitslösungen zu schützen.

Die Unternehmen werden die bestehende Technologie- und Sicherheitsexpertise von Hitachi Systems Security nutzen, um ihre marktführende Position auszubauen und die Funktionen der firmeneigenen SOC-Betriebsplattform ArkAngel von Hitachi Systems Security zu erweitern. Derzeit bietet ArkAngel eine technologieunabhängige Lösung, die unterschiedliche Sicherheitsinformationen und Daten aufnimmt, um IT-Sicherheitsteams eine 360-Grad-Sicht ihrer Sicherheitsaufstellung und ihres Sicherheitsrisikos zur Verfügung zu stellen. Während CEO Akira Kusakabe die Vorteile einer erweiterten weltweiten Reichweite, verbesserten Technologie und umfassender Sicherheits- und Compliance-Expertise seit dem Erwerb von Hitachi Systems im Jahr 2015 mitverfolgt hat, wird eine engere Partnerschaft mit Hitachi Systems das umbenannte Unternehmen Hitachi Systems Security in die Lage versetzen, die Kunden mit seinen fortschrittlichen Sicherheitstechnologien, die von den Unternehmen der Hitachi-Gruppe verwendet werden, besser zu bedienen.

Zurzeit betreut Hitachi Systems Security weltweit hunderte von Kunden über die vier Security Operations Centers (SOCs) in Kanada, den USA, Mexiko und der Schweiz. Darüber hinaus dehnt das Unternehmen seine Kompetenzen auf Japan aus durch ein einzigartiges Serviceportfolio, das die ArkAngel-Plattform und "SHIELD SOC" von Hitachi Systems kombiniert und von japanischen Gemeinden zunehmend eingeführt und verwendet wird, um die Überwachung der Sicherheit in der Cloud zu ermöglichen.

Die Zahl der Unternehmen, die die Cloud, das Internet der Dinge (IoT) und weitere neu entstehende Technologien verwenden, ist exponentiell gestiegen und es wird erwartet, dass die Bedürfnisse in Bereichen wie Verwaltung intelligenter Städte, Visualisierung verteilter Umgebungen in Werken und unbemannten Anlagen und weitere Dinge parallel dazu ansteigen werden. Während die Bedeutung von IT-Systemen, Webdiensten und Daten in der Gesellschaft also zunehmend steigt, treten Informationsnutzung und Systemausfälle durch bösartige Angriffe häufiger auf. In dieser Umgebung hängt die Vernetzung von kritischen Systemen wie sozialen Infrastrukturen und Dienstleistungen wie Strom, Gas und Wasser mit IT-Netzwerken in erheblichem Maße von robusten Sicherheitslösungen ab.

Überdies erkennen Unternehmen, dass die prinzipielle Bedrohung für ihren Ruf oder ihre Marke inzwischen die Sicherheit ist. Der Anstieg der Verletzungen, die Komplexität und Zahl der Angriffe sowie die Perfektionierung von Malware, die sie beobachten, und die steigende Zahl der Schwachstellen aufgrund neuer Technologien, die online eingesetzt werden, erfordern leistungsstarke, integrierte Technologie und Lösungen.

Hitachi Systems Security stellt sich der Herausforderung, Unternehmen von Cyber- bis zu physischen Risiken mit einer einheitlichen, integrierten Lösung zu schützen. Unternehmen haben den Vorteil, eine konvergente Sicherheit in ihrem gesamten Unternehmen und über Ländergrenzen hinweg realisieren können.

Sicherheitsereignisse und die entsprechenden Daten aller Arten werden in einer Plattform gesammelt, klassifiziert, normalisiert und analysiert und zentralisiert angezeigt, um die weltweite Sicherheitslage eines Unternehmens kontinuierlich einzuschätzen. Anomalien und Bedrohungen können schneller aufgedeckt und kontextualisiert werden, um eine effiziente Reaktion und wirksame Gegenmaßnahmen zu ermöglichen, unabhängig davon, ob sie sich gegen Geschäftssysteme, geistiges Eigentum, sensible Daten oder Betriebstechnologie richten.

Die Hitachi-Gruppe fördert weltweit den Geschäftsbereich der gesellschaftlichen Innovation, um den Herausforderungen zu begegnen, vor denen die Gesellschaft im Allgemeinen und unsere Kunden im Besonderen stehen, indem wir gezielt Lösungen mit einer Kombination aus Produkten, Dienstleistungen und IT bereitstellen. Entsprechend der Vision von Hitachi und als Reaktion auf den wachsenden Bedarf an Sicherheitsmaßnahmen in der ganzen Welt, stärken Hitachi Systems und Hitachi Systems Security ihre Beziehung mit dem Ziel, neue Sicherheitsdienstleistungen bereitzustellen, um die weltweiten Sicherheitslücken mithilfe der Technologien und SOC-Dienstleistungen beider Unternehmen sowie der Technologien und Expertise der weiteren Unternehmen der Hitachi-Gruppe zu beseitigen. Beide Unternehmen engagieren sich für die Verwirklichung einer sicheren Gesellschaft durch die Bereitstellung von modernen Sicherheitsdienstleistungen mithilfe von Kooperation und nutzen dazu ein breites Spektrum an neu entstehenden Gebieten wie Big-Data-Analytik, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und weitere fortschrittliche Technologien.

Kansuke Kuroyanagi, Executive Officer von Hitachi Systems, sagte: "Das Sicherheitsgeschäft ist eine der wichtigsten IT-Dienstleistungen, die weiterhin gefragt sein werden und deren Komplexität in der Zukunft steigen wird. Hitachi Systems hat den Vorteil, eine solide Technologie, Expertise sowie entsprechende Lösungen im Bereich Sicherheitsdienstleistungen aufgebaut zu haben. Ein Beispiel dafür sind die SOC-Dienstleistungen von Hitachi Systems mit Sitz in Japan.

Die Umbenennung in Hitachi Systems Security wird neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Beziehungen und Stärkung der Dienstleistungen bieten, um schließlich innovative weltweite und integrierte Dienstleistungen als Fundament international standardisierter Sicherheitsabläufe zur Verfügung zu stellen, die in der gesamten Hitachi-Gruppe eingesetzt werden können. Über die Intensivierung der Verbindungen mit den Unternehmen der Hitachi-Gruppe, die jeweils Stärken auf ihren Gebieten haben, verfolgen wir das Ziel, wegweisende IT-Dienstleistungen zu schaffen und diese konsequent auf Unternehmen rund um den Globus auszudehnen."

Fadi Albatal, Chief Strategy Officer von Hitachi Systems Security, sagte: "Unsere Kunden schöpfen Werte in neuen Geschäftsmodellen durch neue Technologie, optimierte betriebliche Prozesse, Dateneinblicke und die Bereitstellung nahtloser Kundenerlebnisse. Hitachi Systems Security liegt die Sicherheit seiner Mitarbeiter, Kunden und Daten am Herzen, sodass sie ihren Fokus weiterhin darauf setzen können, diese digitale Transformation voranzutreiben.

Der strategische Fokus von Hitachi Systems Security als Unternehmen der Hitachi-Gruppe liegt auf der Bereitstellung innovativer, weltweiter Dienstleistungen und Lösungen, die auf die unterschiedlichen Sicherheitsherausforderungen eingehen. Die vorausschauende Erkennung der wachsenden Bandbreite und Vielfalt von IT-Infrastrukturen sowie des zunehmenden Bedarfs an Sicherheitsdienstleistungen ist eine Herausforderung. Hitachi Systems Security ist einzigartig aufgestellt, um diese Herausforderung jetzt und in der Zukunft zu lösen."

Kerndaten zu Hitachi Systems Security Inc. (zum 10. Juli 2017) Firmenname Hitachi Systems Security Inc. Jahr der Gründung 1999 Sitz Montreal, Quebec, Kanada Standorte Kanada, USA, Schweiz, Mexiko URL http://www.hitachi-systems-security.com Vertreter Akira Kusakabe, President und CEO Unternehmenszweck Managed Security Services Professionelle Sicherheitsberatungsdienstleistungen Kapitalzusammensetzung Hitachi Systems 100%

In diesen Angaben enthaltene Firmennamen und Produktnamen sind Marken und eingetragene Marken des jeweiligen Unternehmens.

.Über Hitachi Systems, Ltd.

Hitachi Systems, Ltd. ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Stärken in qualitativ hochwertigen Betriebs- und Instandhaltungsdiensten. Hitachi Systems arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen und nutzt dazu ein Netzwerk von rund 300 Servicestellen und Kontaktzentren in Japan, über die es eine große Bandbreite an Planungs- und Integrationsdiensten für Geschäftssysteme sowie Outsourcing-Leistungen anbietet, die die Vorteile seiner robusten Rechenzentruminfrastruktur nutzen. Seit Beginn des IT-Zeitalters in Japan marktführend, nutzt Hitachi Systems seine Erfahrungen und Kenntnisse bei IT-Services, um Leistungen aus einer Hand anzubieten, die den gesamten IT-Lebenszyklus abdecken von Systemberatung bis zu Integration, Installation, Betrieb und Instandhaltung. Hitachi Systems verschiebt zudem die Grenzen der IT, um einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen, und verfolgt das Ziel, zu einem weltweiten Dienstleistungsunternehmen zu werden, dem die Kunden alle Vorgänge anvertrauen können.

Weitere Einzelheiten unter: http://www.hitachi-systems.com/eng/

Über Hitachi Systems Security Inc.

Gegründet 1999, ist Hitachi Systems Security Inc. ein weltweit tätiger IT-Sicherheitsdienstleister, der maßgeschneiderte Dienstleistungen entwickelt und bereitstellt, die der Überwachung und dem Schutz äußerst kritischer und sensibler IT-Anlagen in den Infrastrukturen unserer Kunden rund um die Uhr dienen. Wir verfolgen die Mission, Lösungen für die Informationssicherheit bereitstellen, die die Marke unserer Kunden schützen und sie in die Lage versetzen, das gesamte Potenzial der Vernetzung von Menschen und Unternehmen zu nutzen, um vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, die als Katalysator für eine sorgenfreie Zusammenarbeit und unendliches Potenzial dienen können.

Hitachi Systems Security betreut sowohl klein- und mittelständische Firmen als auch Fortune-500-Unternehmen in wichtigen, stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen und Verwaltung in denen der Bedarf an der Verarbeitung oder Speicherung erheblicher Mengen an vertraulichen Daten wesentlich ist. Hitachi Systems Security hat mit seinen vier Security Operations Centers (SOCs) in Kanada, den USA, Mexiko und der Schweiz Erfahrungen gewonnen, die die Systeme von 250 privaten und staatlichen Organisationen in der ganzen Welt absichern.

Weitere Einzelheiten unter: http://www.hitachi-systems-security.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) mit Sitz in Tokio, Japan, liefert Innovationen, die den Herausforderungen der Gesellschaft gewachsen sind. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens im Geschäftsjahr 2016 (endend am 31. März 2017) betrug insgesamt 9.162,2 Mrd. Yen (81,8 Mrd. USD). Die Hitachi-Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich gesellschaftlicher Innovation und beschäftigt weltweit etwa 304.000 Mitarbeiter. Durch zahlreiche Kooperationen bietet Hitachi seinen Kunden Lösungen in vielen unterschiedlichen Branchen, darunter Strom-/Energieversorgung, Industrie/Distribution/Wasser, Stadtentwicklung, Finanzen/öffentlicher Sektor/Gesundheitswesen. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.hitachi.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170710005903/de/

Contacts:

Japan:

Hitachi Systems, Ltd.

Osamu Sugiyama, +81-3-5435-5002

press.we@ml.hitachi-systems.com

oder

Kanada:

Hitachi Systems Security Inc.

Katharina Gerberding, +1-450-434-8062

katharina.gerberding@hitachi-systems-security.com