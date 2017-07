In einer pv magazine Kurzumfrage zur Speicherförderung berichten Installateure und Verbraucher von ihren Erfahrungen mit dem Speicherförderprogramm. So richtig zufrieden ist kaum einer derjenigen, die geantwortet haben.56 Prozent der Teilnehmer der pv magazine Kurzumfrage zur Speicherförderung geben an, dass sich die Speicherförderung nicht lohnt und einen hohen bürokratischen Aufwand verursacht. 19 Prozent sind der Meinung, dass es auf die jeweilige Anlage ankomme und nur 14 Prozent befürworten die Förderung grundsätzlich, weil die Vorteile die Nachteile überwiegen. Dabei gibt es wenig Unterschiede ...

