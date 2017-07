Mindestens 27 Menschen sollen von Sicherheitsorganen hingerichtet worden sein. Das berichtet die kremlkritische Zeitung "Nowaja Gaseta". Die Obrigkeit in Grosny spricht von "kranker Phantasie" der Journalisten.

Die Liste der "Nowaja Gaseta" umfasst 27 Namen - der älteste ist 33 Jahre alt, der jüngste gerade einmal 18. Gemeinsam haben sie eins: ihr mutmaßliches Todesdatum; die Nacht vom 25. auf den 26. Januar. Alle sollen zu der Zeit in Grosny in der Achmet-Kadyrow-Polizeikaserne festgehalten worden sein. "Unseren Informationen nach wurden die Festgenommenen in der Nacht erschossen und auf verschiedene Friedhöfe, darunter auch christliche, gebracht, wo sie in eilig ausgehobenen Gräbern verscharrt wurden", schreibt das Blatt.

Auslöser des Skandals ist offenbar der tödliche Überfall auf einen Polizisten im Dezember 2016. Die Täter wurden kurz darauf gestellt und liquidiert, wobei drei von ihnen laut der Bürgerrechtsorganisation "Memorial" erst nach ihrer Verhaftung erschossen worden sein sollen. Doch damit war der Fall noch nicht abgeschlossen. Bis Ende Januar wurden rund 200 Personen festgenommen, die verdächtigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...