Hannover - Die EZB hat am Donnerstag das Protokoll der geldpolitischen Sitzung des EZB-Rates veröffentlicht, welche vom 7. bis 8. Juni in Tallinn stattfand, so die Analysten der Nord LB.Auf der Sitzung sei unter anderem betont worden, dass im Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses der FED der Beginn des Abbaus von Wertpapierbeständen der Notenbank noch in diesem Jahr als sinnvoll zu erachten sei. Darüber hinaus sei die zeitliche Obergrenze bekannt gegeben worden, bis zu welcher fällige US-Staatsanleihen und Wertpapiere auslaufen dürften. Im EZB-Protokoll heiße es, es sei davon auszugehen, dass das Nettoangebot an US-Staatsanleihen zunehmen werde, wodurch die langfristigen Zinsen ebenfalls steigen dürften.

