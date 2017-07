Hannover - Die Renditen der Benchmarkanleihen tendierten zuletzt deutlich höher: Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen zog auf über 0,55% an, die der US-Treasuries bis über 2,38%, so die Analysten der Nord LB.Der Trend der beiden letzten Wochen halte damit an. Weiterhin zeige im Zuge der Äußerungen Draghis die veränderte Markteinschätzung zu der geldpolitischen Ausrichtung der EZB Wirkung. Zudem scheine die Federal Reserve an der sukzessiven Normalisierung der Zinspolitik in den USA festhalten zu wollen - Hinweise dazu könnten die Notenbanker selbst in ihren Auftritten in dieser Woche liefern. Yellens Reden vor beiden Häusern des Kongresses zur Wochenmitte würden besondere Beachtung finden. Daneben stehe am Freitag eine Menge an neuen Konjunkturdaten aus den USA zur Veröffentlichung auf der Agenda. (10.07.2017/alc/a/a)

