Frankfurt - An der Londoner Metallbörse zeigt sich zum Wochenauftakt ein uneinheitliches Bild, so die Analysten der Commerzbank.Während zum Beispiel Zink und Blei jeweils etwa 1% nachgeben würden, sei Kupfer unverändert und Nickel lege moderat zu. Der Nickelpreis notiere dennoch weiter unter 9.000 USD je Tonne - unter diese Marke sei das hauptsächlich in der Edelstahlindustrie verwendete Metall am Freitag wieder gefallen. Auf den Philippinen würden die ersten Anordnungen der Anfang Mai abgesetzten Umweltministerin rückgängig gemacht. Der neue Umweltminister habe Beschränkungen bezüglich der Vergabe von Umweltgenehmigungen für Minenprojekte aufgehoben. Weitere Schritte dieser Art dürften folgen, so dass von den Philippinen perspektivisch wieder mehr Nickelangebot an den Weltmarkt gelangen dürfte.

