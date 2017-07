Im ersten Halbjahr konnte der Goldpreis alles Andere als überzeugen. Wackelt jetzt die Marke bei 1.200 USD/Feinunze wieder? Wie Sie sich mit einem Produkt auf den Goldpreis so positionieren, dass Sie auch von den derzeitigen Kursen profitieren und einen Discount einsammeln können, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Experte Anouch Wilhelms von der Commerzbank die Chancen und Risiken am Rohstoffmarkt und welche Rolle dabei die jüngten Schwankungen beim Währungspaar EUR/USD spielen.