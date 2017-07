Der Zweifel am Journalismus wächst: Zwar scheint die Krise, die mit dem Begriff "Lügenpresse" einen Höhepunkt erreicht, überwunden. Hans Mathias Kepplinger, emeritierter deutscher Kommunikationswissenschaftler, der am Institut für Publizistik in Mainz tätig war und Schüler von Elisabeth Noelle-Neumann, legt dazu eine tiefgreifende Untersuchung vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...