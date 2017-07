Frankfurt - Der Eurokurs hat am Montag um die Marke von 1,14 US-Dollar gependelt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,1390 Dollar gehandelt. Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen.

Gegenüber dem Franken legte der Euro zum Wochenstart zu und kletterte über die Marke von 1,10 CHF. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1015 CHF um. Die Devisenexperten der ZKB rechnen damit, dass das EUR/CHF-Paar mittelfristig einen Kurs von 1,12 CHF erreichen wird. Der US-Dollar stieg am Montag zum Franken ebenfalls an. Er kostet am Nachmittag 0,9669 CHF und damit ähnlich viel wie zur Mittagszeit. Für den US-Dollar rechnen die Experten in den nächsten Monaten mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...