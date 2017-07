Große Fortschritte und Einigungen blieben beim G20-Gipfel in Hamburg aus. Trotzdem gibt es durchaus Gewinner des Gipfeltreffens, wenn auch erst auf den zweiten Blick.

Der russische Präsident Wladimir Putin kann nach diesem Wochenende eine positive Bilanz ziehen. In der Presse wird das über zwei Stunden lange Treffen mit US-Präsident Trump gerne als "Höhepunkt des Gipfels" betitelt und tatsächlich schien sich bei der Zusammenkunft in Hamburg viel um die beiden Staatschefs Putin und Trump zu drehen. Weltpolitisch ist der Waffenstillstand mit den USA in Teilen Syriens als Erfolg zu verzeichnen. Dieser Erfolg bedeutet allerdings noch lange nicht das Ende des syrischen Bürgerkriegs: Russland und die USA haben weiterhin eine gegensätzliche Taktik. Während die USA den syrischen Machthaber Assad so schnell wie möglich absetzen wollen, ist Putin weiterhin dessen Unterstützer und möchte ihn so lange wie möglich an der Macht halten.

Während Trump im 19 zu 1 dem Rest der G20 isoliert gegenüber steht, hat Putin seit mehr als zwei Jahrzehnten Beziehungen zu den Staats- und Regierungschefs aufgebaut. Er hat deutlich mehr Erfahrung als Trump und nutzt die Schwächen des Präsidenten zu seinen Gunsten. Wo Trump sich quer stellt und keine Kompromissbereitschaft zeigt, ...

