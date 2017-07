Frankfurt - Die Ölpreise gingen am Freitag mit einem Minus von knapp 3% aus dem Handel, so die Analysten der Commerzbank.Auch zu Beginn der neuen Woche würden sich die Preise kaum erholen. Brent handele unterhalb von 47 USD je Barrel, WTI bei gut 44 USD je Barrel. Die Preise würden damit auf Nachrichten einer steigenden Ölproduktion in den USA reagieren. Am Donnerstag habe das US-Energieministerium einen kräftigen Produktionsanstieg berichtet, der den Rückgang in der vorherigen Woche nahezu wettgemacht habe. Am Freitag nach Handelsschluss habe Baker Hughes einen Anstieg der US-Bohraktivität in der letzten Berichtswoche um 7 Ölbohrungen gemeldet, womit sich auch hier der Rückgang in der vorherigen Woche als kurzzeitig erwiesen habe.

