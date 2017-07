Hannover - Nach leichtem Preisauftrieb in der Vorwoche trieben starke Nachfragedaten aber auch veränderte Faktoren auf der Angebotsseite die Rohölnotierungen wieder in der vergangenen Woche, so die Analysten der Nord LB.Für die Nordseemarke Brent habe dies eine Entwicklung auf fast 50 USD pro Barrel am Mittwoch bedeutet, um dann wieder kräftig nachzugeben. Aktuell notiere die Rohölsorte gar wieder unter 47 US-Dollar pro Barrel. Höher als erwartet ausfallende Lagerbestandsrückgänge in den Vereinigten Staaten hätten letzte Woche auf starke Nachfrage im Segment hingewiesen. Nach Informationen der Energy Information Administration (EIA) seien die Vorräte in der letzten Berichtswoche vom 30. Juni um 6,3 Millionen Barrel zurückgegangen - immerhin dreimal mehr als in der Bloomberg Umfrage erwartet.

