Schulabgänger sind zu jung für eine Ausbildung, Mütter untauglich und die Stelle ohnehin längst intern besetzt: Eine Umfrage zeigt, was Bewerber bei Unternehmen erleben - wenn sie überhaupt eine Antwort bekommen.

"Was ein Sauhaufen": Vielen Unternehmen ist offenbar gar nicht klar, was sie bei potentiellen Angestellten für einen Eindruck hinterlassen. Nämlich durch ihren Umgang mit Bewerbern. Sie sind ihnen gegenüber unfreundlich am Telefon, die Personaler im Vorstellungsgespräch sind arrogant oder desinteressiert. U-form Testsysteme, ein Anbieter von Eignungstests in der Ausbildung und bei Bewerbungen, hat bei 950 Bewerbern und Azubis nachgefragt, worüber sie sich am meisten geärgert haben.

Die häufigste Antwort: Lange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...