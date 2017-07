lastminute.com group publiziert erste Resultate zum 1. Halbjahr 2016

Amsterdam / Chiasso, 10. Juli 2017 - (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/), ein führender europäischer Onlineanbieter für Reisen und Freizeit, hat heute erste Resultate für das 1. Semester 2017 publiziert.

Dabei bestätigt sich der Trend des Jahres 2016, wonach das META-Geschäft zügig wächst und strategische Produkte wie Pakete im OTA-Segment zweistellig zulegen. Derweil leidet das Fluggeschäft unter starkem Wettbewerb und immer grösserem regulatorischen Druck.

Das Management ist zuversichtlich, dass alle Massnahmen zur Steigerung der Marken- und Kundenwahrnehmung entscheidend dazu beitragen werden, die Mission zu erfüllen, "als relevantes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern", und so einen langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen.

Der starke Anstieg nicht direkt performancebezogener Marketingaufwendungen ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Offline-Markeninitiativen inklusive TV-Spots wurden in Italien, Spanien und Frankreich lanciert. Zudem wurde in die Kundenbetreuung investiert, um Reisende vor, während und nach ihren Ferienerlebnissen besser zu unterstützen.

Insgesamt erwartet lastminute.com group für das 1. Halbjahr 2017 einen um 4.5% leicht tieferen Umsatz als in der Vorjahresperiode (€ 133,2 Mio. im 1. Halbjahr 2016), welche das stärkste Semester des Konzerns in der jüngsten Vergangenheit darstellte und noch nicht von der Abwertung des britischen Pfunds gegenüber dem Euro betroffen war. Diese dürfte den Umsatz im Vergleich mit den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 voraussichtlich mit fast € 2 Mio. belasten.

Infolge umfangreicher Investitionen in nicht direkt performancebezogenes Marketing (+185% bzw. + € 5.0 Mio.) erwartet das Unternehmen, trotz tieferen variablen Kosten (-9%) dank kontinuierlichen Effizienzsteigerungen, einen Rückgang des bereinigten EBITDA von 45-47% gegenüber der Vorjahresperiode; im 1. Halbjahr 2016 betrug das bereinigte EBITDA € 17,3 Mio. Der Personalaufwand stieg aufgrund der Einstellung diverser Führungskräfte im Jahr 2016 sowie Salärerhöhungen in der Schweiz, um den lokalen Arbeitsgesetzen gerecht zu werden. Die Abwertung des britischen Pfunds führte zu einem um € -0,5 Mio. tieferen bereinigten EBITDA.

Auch wenn der Nettogewinn im Vorjahresvergleich niedriger ausfallen und bei € -1,5-2,0 Mio. (gegenüber € 4,1 Mio. im ersten Halbjahr 2016) zu liegen kommen wird, dürfte die Nettofinanzposition gegenüber Vorjahr (€ 56 Mio.) um fast € 23-25 ""Mio. zunehmen, was einer Steigerung von 40-45% entspricht. Das positive Cash-Ergebnis von rund € 80 Mio. ist sogar noch höher als die € 71,3 Mio. zur Jahresmitte 2016. Diese Barmittel sollen weiterhin für Aktienrückkaufprogramme und potenzielle M&A-Transaktionen genutzt werden.

Das Management bestätigt den finanziellen Ausblick für das Jahr 2017. Umsatz und EBITDA sollen das Vorjahresniveau erreichen.

Die detaillierten Halbjahresresultate 2017 werden am 10. August veröffentlicht werden. Um 10:00 Uhr MEZ wird an dem Tag eine Telefonkonferenz für Investoren stattfinden.

Die obigen Zahlen schliessen die Konsolidierung der zu Destination Italia gehörenden Gartour S.p.A. per 1. Februar 2017 mit ein. Gartour leistet auf Stufe Umsatz einen Beitrag von € 2,3 Mio. und beim EBITDA von € 0,9 Mio.

Über (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/)

lastminute.com gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und steuert ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost. Die Unternehmensgruppe erreicht monatlich 43 Millionen Benutzer, die ihre Ferien und Freizeitaktivitäten über die Websites und die mobilen Apps der Gruppe, die in 17 Sprachen und 40 Ländern zur Verfügung stehen, suchen und buchen. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden durch Support- und Serviceangebote zu bereichern, wann immer diese nachgefragt werden. (lastminute.com N.V: http://www.group.lastminute.com/)( . : http://www.lastminutegroup.com/) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. lastminute.com group ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.