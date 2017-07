Klassisches Opernerlebnis trifft auf modernste Licht- und Video-Kunst



Wien (ots) - Die [Oper im Steinbruch St. Margarethen] (http://www.arenaria.at) hat sich in den letzten Jahren als Opernfestival der Superlative etabliert. Weltweit begehrte und gefeierte Künstler treten hier in den großen Rollen ihres Repertoires auf, und international renommierte Regisseure prägen den Steinbruch mit ihrer einzigartigen Handschrift als Ort für innovatives, publikumsnahes und wirkungsmächtiges Musiktheater. Gerade im Bereich der modernen technischen Umsetzung bewegt sich die Oper im Steinbruch jedes Jahr an der Spitze der Entwicklung und setzt weit über die Grenzen Österreichs hinaus beachtete Standards für die Opernproduktion im großdimensionierten Open Air-Bereich.



Verdis Opernkrimi "Rigoletto"



Heuer beschreitet die Oper im Steinbruch spektakuläre Wege für und mit Giuseppe Verdis Klassiker "Rigoletto", der seit seiner Uraufführung 1851 das Publikum ungebrochen in seinen Bann zieht. Für die szenische Umsetzung arbeitet erstmals der französische Regisseur und Bühnenbildner Philippe Arlaud in St. Margarethen. Für seine Vision des "Rigoletto" verwendet Arlaud neueste Technologien und inszeniert Verdis Opernkrimi in spektakulären virtuellen Räumen. Er weiß sich damit ganz in der Tradition Verdis, des großen italienischen Opernmeisters, der für die Uraufführung seines "Rigoletto" die ersten dreidimensionalen Bühnenbauten der Theatergeschichte sowie das allererste musikalisch genau abgestimmte Bühnengewitter auf der Bühne des Teatro La Fenice in Venedig durchsetzen konnte.



Beeindruckende Videokunst



Die technische Weiterentwicklung seit der Uraufführung ist atemberaubend - und doch bleibt Philippe Arlaud mit seinem technischen Innovationsgeist ganz dem Genius Giuseppe Verdis verpflichtet. Mit 16 Projektoren der neuesten Generation erweckt er die schroffen Felsen und die wilde Schönheit der St. Margarethener Steinbruchnatur mit der Technik des Video-Mappings zum Leben. Alle Felsen werden zu riesenhaft dimensionierten Projektionsflächen und können sich chamäleonartig von einer Sekunde zur nächsten in verschiedenste Oberflächen verwandeln. Wo eben noch die strahlende Fassade eines Palastes majestätisch über der Bühne thronte, wütet schon eine Sekunde später eine wilde Feuersbrunst. "All diese beeindruckenden Effekte sind exakt in Einklang mit der Dramaturgie von Verdis Oper gebracht und bis in die kleinsten Vorgänge mit der Partitur abgestimmt", so Regisseur und Bühnenbildner Philippe Arlaud."Rigoletto" erwacht so in ungeahnter Wucht und dramatischer Größe zum Leben.



Einmal mehr steht die Oper im Steinbruch in St. Margarethen für die faszinierende Verbindung von klassischer Opernkunst und innovativster Video-Technologie, die das Publikum begeistern wird.



TERMINE: 12. Juli bis 19. August 2017 Beginn: 20.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr Dauer: ca. 3 Std. inklusive Pause Preise: - 33 bis - 145



TICKETBESTELLUNGEN Ticketbüro pan.event T: +43 2682 65065 E: tickets@panevent.at [www.operimsteinbruch.at] (http://www.operimsteinbruch.at)



RÜCKFRAGEN & KONTAKT Arenaria GmbH Sven P. Jakobson Leitung Marketing & PR +43 664 810 69 12 s.jakobson@arenaria.at



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Agentur com_unit Peter Sitte +43 664 34 05 996 peter.sitte@comunit.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/942/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: com_unit newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127283 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127283.rss2