Chatbots sind der Trend. Immer mehr Firmen wagen sich an das Thema. Und machen viele Fehler. Worauf Unternehmen achten sollten, die sich einen Chatbot zulegen wollen, erklärt Yoav Barel, der Gründer des Chatbot Summits.

WirtschaftsWoche: Für welche Unternehmen eignen sich Chatbots?Yoav Barel: Ich würde nicht sagen, dass grundsätzlich jedes Unternehmen einen Chatbot oder eine App oder auch nur eine Homepage braucht.

Die Schreinerei oder die Autowerkstatt brauchen wahrscheinlich keinen. Für welche Bereiche bieten sie sich denn an?Bei Autos sind Voicebots eine Option. Sie können beispielsweise dem Bot sagen: Reserviere Tickets für's Kino während Sie im Auto sitzen und zum Kino hinfahren.

Wichtig: Holen Sie Experten aus dem Marketing und der IT an einen Tisch. Die einen wissen, was die Kunden wollen und die anderen, was technisch machbar ist. Sie müssen den Anwendungsfall klar vor Augen haben. Wenn Sie nur sagen: "Wir machen jetzt auch einen Chatbot, weil das gerade Trend ist, wird es keinen Erfolg haben."

Was könnte denn eine Anwendungsfall sein, für den sich ein Bot anbietet?Mein Bankberater ruft mich an und sagt: "Sie haben 10.000 Euro auf ihrem Konto liegen. Wollen Sie nicht vorbei kommen und wir reden darüber, ...

