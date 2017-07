PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an den europäischen Börsen haben zu Wochenbeginn wieder etwas mehr Mut geschöpft. Die wichtigsten Aktienindizes legten am Montag moderat zu. Die Investoren hofften auf Impulse von der bald beginnende Berichtssaison der Unternehmen, nachdem zuletzt noch welt- und geldpolitische Sorgen die Risikobereitschaft der Börsianer gebremst hatten.

Nach seiner eher wechselhaften Vorwoche zog der EuroStoxx 50 am Montag um 0,41 Prozent auf 3478,06 Punkte an. Der Pariser CAC-40-Index lag mit 0,40 Prozent im Plus bei 5165,64 Zählern. Der Londoner FTSE 100 zeigte sich ebenfalls freundlich und stieg um 0,26 Prozent auf 7370,03 Punkte./la/mis

