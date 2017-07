ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus hat der Aktienmarkt in Zürich zu Wochenbeginn den Handel beendet. Unterstützung kam dabei vor allem vom Devisenmarkt. Der Euro kletterte zum Franken auf den höchsten Stand seit einem Jahr und überwand die Schlüsselmarke von 1,10 Franken. Am Abend ging die Gemeinschaftswährung mit 1,1006 Franken um. Für die Schweizerische Nationalbank (SNB) sind das durchaus positive Nachrichten, die über Jahre hinweg den Franken mittels negativer Zinsen und Devisenmarktinterventionen zu schwächen versucht hatte. Historisch betrachtet liegt der Franken zwar noch immer auf einem hohen Niveau, jedoch dürfte die jüngste Schwäche den Druck von der SNB zu Interventionen nehmen, hieß es im Handel.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 8.944 Punkte und schloss damit in der Nähe seines Tageshochs. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 40,91 (zuvor: 48,3) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten war die Nestle-Aktie mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 82,90 Franken einer der größten Gewinner im SMI. Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktie auf 96 von 85 Franken nach oben genommen und die Kaufempfehlung bestätigt.

Etwas hinter der Gesamtmarktentwicklung zurück blieb die Roche-Aktie mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent. Hier hat der britische Pharmakonzern Shire am Wochenende eine einstweilige Verfügung gegen Roche erwirkt, wobei es konkret um Aussagen zu zwei Hämophilie-Präparaten geht. Roche hält jedoch an den Daten und den Studien-Ergebnissen fest.

Daneben legten UBS um 0,6 Prozent zu, Givaudan gewannen 1,1 Prozent, Zurich Insurance schlossen den Handel 0,8 Prozent höher und Novartis gingen mit einem Kursaufschlag von 0,6 Prozent aus der Sitzung.

July 10, 2017 11:41 ET (15:41 GMT)

