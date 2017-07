BRÜSSEL (dpa-AFX) - Trotz der Gewalt am Rande des G20-Gipfels in Hamburg hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble eine positive Bilanz gezogen. "Ich glaube, dass dieser G20-Gipfel doch wichtige Erfolge gebracht hat", sagte der CDU-Politiker am Montag am Rande eines Treffens der Euro-Finanzminister in Brüssel. Bei einigen Fragen habe man sich in die richtige Richtung voranbewegt.

Zu den Ausschreitungen am Rande des Treffens am Wochenende sagte Schäuble: "Natürlich war es ein Desaster, dass Verbrecher, die nichts anderes im Kopf haben, als verbrecherische gewalttätige Aktionen zu starten, versucht haben, dabei ihr Unwesen zu treiben. Das überschattet ein bisschen, aber es ändert nichts an der Substanz."/vsr/DP/jha

