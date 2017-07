Lieber Leser,

der Silberpreis war in der vergangenen Woche als Thema stark in den Medien vertreten, denn der Futures-Kurs verzeichnete in der Nacht zu Mittwoch einen Flash-Crash von ca. -9 %. Ich hatte berichtet. Zwar erholte sich der Silberpreis. Im Laufe der Woche sah es jedoch danach aus, als würde der Preis weiter abwärts tendieren. Die Erholung konnte sich also nicht durchsetzen. Der Ausbruch aus dem technischen Dreieck bleibt also weiterhin intakt und die Wahrscheinlichkeit, ... (Rami Jagerali)

