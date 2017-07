Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Schwung in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI kletterte am Montag von Beginn weg über die Schwelle von 8'900 Punkten, die er in der vergangenen Woche noch hatte preisgegeben müssen, und verteidigte diese Marke bis Handelsschluss problemlos. Dabei durfte der Index auf die kräftige Unterstützung des Schwergewichts Nestlé zählen. Aber auch einige Zykliker waren gefragt.

Die Stimmung an der Börse sei gut und die Anleger blickten hoffnungsvoll auf die bevorstehende Bilanzsaison, meinten Händler. Zuversicht versprühen etwa die jüngsten, am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten aus den USA. Ausserdem hätten am Berichtstag verschiedene Daten aus Asien und Europa die Aussicht auf eine robuste Entwicklung der Weltwirtschaft untermauert. Positive Stimmen gab es auch zum G20-Gipfel, der sich eher überraschend für freien Handel und gegen Protektionismus ausgesprochen habe, zog ein Händler Fazit.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann bis Börsenschluss 0,68% auf 8'943,84 Punkte hinzu, nachdem er die vergangene Woche mit einem kleinen Minus abgeschlossen hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte um 0,55% auf 1'421,01 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,62% auf 10'173,09. Von den 30 wichtigsten Titeln standen am Ende ...

