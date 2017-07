TUI AG: TUI VERÄUSSERT ALLE VERBLIEBENEN AKTIEN AN HAPAG-LLOYD AG

DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Verkauf TUI AG: TUI VERÄUSSERT ALLE VERBLIEBENEN AKTIEN AN HAPAG-LLOYD AG 10.07.2017 / 18:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hannover, 10.07.2017. TUI AG veräußert alle verbliebenen Anteile (8,5 Mio. Aktien) an der Hapag-Lloyd AG1 in einem auf dem offenen Markt platzierten Blocktrade (beschleunigtes Bookbuilding), zu einem garantierten Mindestpreis, der sich nah am heutigen Schlusskurs orientiert. Vor diesem Verkauf hatte TUI bereits seit März 2017 6,0 Mio. Aktien in Einzeltransaktionen auf dem offenen Markt veräußert.

Wie bei der Vorstellung der TUI-Gesamtjahreszahlen im Dezember 2016 erläutert, werden die Erlöse in die Transformation der TUI zum weltweit führenden integrierten Touristikkonzern mit Schwerpunkt auf eigene Hotel- und Kreuzfahrtmarken und die weitere Stärkung der Bilanz der TUI reinvestiert. In diesem Kontext erwägt die TUI AG, den geplanten Erwerb von (aktuell als Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2 betriebenen) Kreuzfahrtschiffen durch TUI UK von TUI Cruises GmbH (50% Joint Venture mit RCCL) in den Jahren 2018 und 2019 als reine Cash-Transaktionen durchzuführen.

TUI AG hatte ihre Beteiligung an der Hapag-Lloyd AG zuvor als zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswert geführt. Zum 31. März 2017 belief sich der Buchwert in TUI AG's Konzernbilanz auf 395,0 Mio. Euro.

Der Verkauf aller verbliebenen Anteile an der Hapag-Lloyd AG markiert den erfolgreichen Abschluss der Veräußerung der nicht zu TUI AG's Kerngeschäft gehörenden Bereiche und Beteiligungen, wie nach dem Zusammenschluss zwischen TUI AG und TUI Travel plc im Dezember 2014 definiert. Damit wird das strategische Ziel der Transformation der TUI AG zu einem reinen vertikal integrierten Touristikkonzern erreicht.

1 Hapag-Lloyd AG ist ein globaler Marktführer in der Containerschifffahrt mit einem Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2016 von -73,4 Mio. Euro.

