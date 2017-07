Berlin (ots) - Die Linkspartei-Vorsitzende Katja Kipping hat ihre Kritik am Polizeieinsatz beim G-20-Gipfel untermauert. "Deeskalation sieht anders aus", sagte Kipping dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). Zugleich verurteilte Kipping die von linken Autonomen ausgehende Gewalt.



Das Interview im Wortlaut: http://www.tagesspiegel.de/politik/die- linke-und-der-nog20-protest-kipping-kritisiert-polizei-deeskalation-s ieht-anders-aus/20041626.html



