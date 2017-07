Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Kursgewinnen in die Woche gestartet. Das Ergebnis des G20-Gipfels vom Wochenende in Hamburg wurde positiv gewertet: "Der Gipfel hat sich für freien Handel und gegen Protektionismus ausgesprochen, das war so nicht unbedingt zu erwarten", sagte ein Marktteilnehmer. Auf Unternehmensseite legte das Fintech-Unternehmen Naga Group einen spektakulären Börsenstart hin. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 12.446 Punkte.

"Nun wartet der Markt auf den Beginn der Berichtssaison", sagte der Marktteilnehmer. "Steigen die Unternehmensgewinne so deutlich wie erwartet, haben auch die Kurse Aufwärtspotenzial", ergänzte er. "Die Rahmenbedingungen sind gut, so dass Marktteilnehmer Positionen mit Blick auf die Berichtssaison aufbauen könnten". Freitag ist bereits großer Bankentag an der Wall Street, dann legen dort die Schwergewichte Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo ihre Zahlen vor.

Bain und Cinven legen neues Stada-Angebot vor

Wie weithin erwartet, haben Bain Capital und Cinven einen Antrag auf Befreiung von der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines neuen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für Stada gestellt. Die Konditionen wurden leicht angepasst: So wird die Annahmeschwelle auf nunmehr 63 Prozent gesenkt, hier war das erste Gebot gescheitert. Beim Preis gab es eine kleine Verbesserung auf 66,25 Euro. Die Bafin hat dem Antrag von Bain und Cinven bereits stattgegeben.

"Da es nach wie vor viele Fragezeichen gibt und ein erneuter Übernahmeversuch zumindest Zeit braucht, dürfte der Kurs sein Potenzial erst einmal ausgeschöpft haben", sagte ein Händler. Die Spekulationen um einen Einstieg von Elliott seien bisher nicht bestätigt worden. Stada selbst liegen keine Informationen über einen Elliott-Einstieg vor. Stada schlossen 1,4 Prozent höher bei 65,38 Euro.

GFT senkt die Ziele - Aktie bricht ein

GFT brachen nach einer Prognosesenkung um 10,7 Prozent ein. Ursache für die Gewinnwarnung waren Kostensenkungsmaßnahmen zweier Großkunden. "Viele Analysten waren zuletzt auf Kauf gestimmt", sagte ein Händler. Hapag-Lloyd gewannen 7,3 Prozent. Die Aktie profitierte von der Konsolidierungsfantasie im Sektor nach der Übernahme von Orient Overseas durch die chinesische Cosco.

Im DAX gewannen Eon (plus 2,2 Prozent) nach einer Hochstufung aus dem Hause HSBC, während die Analysten der UBS die Lufthansa (minus 0,4 Prozent) auf Neutral gesenkt haben. Brenntag stiegen im MDAX um 1,4 Prozent nach einer Kaufempfehlung der HSBC.

Der Börsengang des Fintech-Unternehmens Naga Group lief hervorragend. Als erster Kurs wurden am Morgen 3,60 Euro festgestellt, der deutlich über dem Ausgabekurs von 2,60 Euro lag. Die Aktie schloss bei 7 Euro. Das Papier des Hamburger Unternehmens, an dem auch das chinesische Unternehmenskonglomerat Fosun beteiligt ist, ist im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 71,5 (Vortag: 81,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,58 (Vortag: 2,89) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und 8 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.445,92 +0,46% +8,40% DAX-Future 12.442,50 +0,61% +8,74% XDAX 12.451,94 +0,22% +8,78% MDAX 24.750,51 +0,72% +11,54% TecDAX 2.236,22 +0,73% +23,43% SDAX 10.900,12 +0,85% +14,50% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,94 40 ===

