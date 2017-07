Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street tritt zu Wochenbeginn weitgehend auf der Stelle. Lediglich die Technologiewerte verzeichnen erneut leichte Gewinne. Dabei wird von Investoren mit Spannung verfolgt, ob dies eine Eintagsfliege war oder ob sich ein längerfristiger Trend ausbildet. Die Stimmung wird nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag als weiter positiv beschrieben.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit New York) 0,1 Prozent auf 21.428 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,2 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite steigt um 0,3 Prozent. Die Agenda ist zu Wochenbeginn weitgehend leer.

Daneben bleibt die Geldpolitik der Notenbanken ein Dauerthema. In der vergangenen Woche hat die Erwartung höherer Zinsen die Renditen der Anleihen auch in den USA nach oben getrieben. Mit Spannung warten Anleger daher auf die Anmerkungen der Fed-Präsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress. Zudem läuft allmählich die Berichtssaison zum zweiten Quartal an. Am Freitag legen mehrere große Bankhäuser ihre Quartalszahlen vor.

Ein freundliches Signal hatte zum Wochenausklang der Dow Jones Transportation mit einem neuen Allzeithoch geliefert. Nach der Dow-Theorie sind nun neue Hochs auch im Dow Jones Industrial gefordert. Dann könnte sich der Aufwärtstrend marktbreit fortsetzen.

Ölpreise mit leichter Zwischenerholung

Die Ölpreise bewegen sich zu Wochenbeginn zwischen leichten Abgaben und moderaten Gewinnen. Die Sorgen um ein dauerhaftes Überangebot belasten die Notierungen weiterhin. Zudem ist die Zahl der aktiven Förderstellen in den USA erneut gestiegen. Dazu kommt noch die Befürchtung, dass Libyen und Nigeria zusätzlich Öl auf den Markt pumpen. Nach anfänglichen Verlusten geht es für die Ölpreise aktuell leicht nach oben. Händler sprechen aber auch von einer leichten Gegenbewegung nach den deutlichen Abgaben der Vorwoche. Hier war es von Mittwoch bis Freitag um rund 6 Prozent nach unten gegangen. Ein Barrel der US-Sorte WTI verteuert sich um 0,7 Prozent auf 44,55 Dollar, für Brent geht es um 0,8 Prozent auf 47,08 Dollar nach oben.

Der US-Anleihemarkt erholt sich leicht nach den deutlichen Abgaben der Vorwoche. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys fällt im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 2,36 Prozent.

Am Devisenmarkt herrscht einstweilen wenig Bewegung. Der Euro pendelt um 1,14 Dollar und hält damit in etwa das Niveau vom späten Freitag. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1394 Dollar. Gegen den Yen steigt der Greenback dagegen auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Er liegt hier aktuell bei 114,06 Yen, nach 113,91 Yen im späten US-Handel am Freitag. In der Spitze war es schon bis auf 114,30 Yen nach oben gegangen.

Devisenanalyst Lutz Karpowitz von der Commerzbank wundert sich etwas über die Reaktion des Yen. In der vergangenen Woche habe die Bank of Japan das gemacht, was sie schon länger mache und zudem angekündigt habe, nämlich die Renditen nahe Null zu halten. Der Yen sei daraufhin unter Druck geraten. Zum Wochenstart reiche es schon aus, dass der japanische Notenbankchef Haruhiko Kuroda erneut betone, die Notenbank stehe bereit, diese Politik fortzuführen, damit der Yen erneut Boden verliere.

Der Goldpreis setzte seine Abwärtstendenz zu Beginn der neuen Woche zunächst fort, kann sich im Verlauf aber stabilisieren. "Der Goldpreis kam am Freitag mit dem starken US-Arbeitsmarktbericht unter Druck", so ein Analyst. In der Folge war der Preis für die Feinunze auf den tiefsten Stand seit vier Monaten abgerutscht. Die Sorge um ein steigendes Zinsniveau dürfte auch weiterhin auf dem Edelmetall lasten, heißt es. Der Preis für Feinunze steht unverändert bei 1.214 Dollar.

Tesla mit leichter Erholung

Am Aktienmarkt stehen weiter Tesla im Fokus. Nachdem die Aktie in der Vorwoche um 13 Prozent abgesackt war und auch im frühen Handel weiter unter Druck stand, hat sie mittlerweile den Sprung ins Plus geschafft und legt um 0,4 Prozent zu. Am Wochenende ist das erste Auto des neuen Typs Model 3 vom Band gerollt. Die geplanten Stückzahlen des neuen Modells erscheinen vielen Analysten allerdings als deutlich zu niedrig.

Mit einem Kursabschlag von 7,4 Prozent zeigt sich die Aktie von Best Buy. Hintergrund sind Kreisemeldungen über einen verschärften Wettbewerb durch Amazon. Bislang hatten sich die Titel von Best Buy relativ immun gegen die Amamzon-Konkurrenz gezeigt. In den vergangenen drei Monaten war es um 11 Prozent nach oben gegangen.

Nach enttäuschenden Studienergebnissen hat Inotek Pharmaceuticals die Reißleine gezogen und will nun alle strategischen Optionen prüfen. Die Aktie saust um knapp 51 Prozent nach unten.

Dagegen schießen Clubcorp um 30 Prozent nach oben. Der Betreiber von Golf- und Country-Clubs wird von dem Beteiligungsunternehmen Apollo Global Management für 1,1 Milliarden Dollar übernommen. Die Kursbewegung spiegelt in etwa den Aufschlag wider, den die Eigner für ihre Aktien erhalten. Die Apollo-Aktie verliert 0,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.427,76 0,06 13,42 8,43 S&P-500 2.428,86 0,15 3,68 8,49 Nasdaq-Comp. 6.169,14 0,26 16,06 14,60 Nasdaq-100 5.684,06 0,49 27,59 16,87 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,38 -2,0 1,40 17,7 5 Jahre 1,92 -2,5 1,95 0,0 7 Jahre 2,19 -2,9 2,22 -5,9 10 Jahre 2,36 -2,4 2,39 -8,0 30 Jahre 2,92 -1,0 2,93 -14,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.15 Uhr Fr, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1394 -0,07% 1,1403 1,1388 +8,3% EUR/JPY 129,97 -0,18% 130,21 129,90 +5,7% EUR/CHF 1,1004 +0,11% 1,0992 1,0988 +2,7% EUR/GBP 0,8841 +0,05% 0,8836 1,1313 +3,7% USD/JPY 114,06 -0,13% 114,21 114,08 -2,4% GBP/USD 1,2889 -0,12% 1,2905 1,2883 +4,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,55 44,23 +0,7% 0,32 -21,7% Brent/ICE 47,08 46,71 +0,8% 0,37 -19,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,79 1.213,22 +0,0% +0,58 +5,4% Silber (Spot) 15,62 15,61 +0,1% +0,01 -1,9% Platin (Spot) 900,50 907,75 -0,8% -7,25 -0,3% Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,0% +0,00 +4,8% ===

