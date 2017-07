Zug (ots) -

Experten:

Dr. Stephan Rietiker, CEO LifeWatch AG, Chicago / Zug Dr. Stephanie

J. Kravetz, Chief Legal Officer LifeWatch AG, Chicago / Zug



Moderation:

Arthur Honegger, Moderator 10vor10, Schweizer Fernsehen und

ehemaliger U.S.-Korrespondent SRF



Zeitpunkt & Ort:

13. Juli 2017 - 1130h-1330h / im Savoy Hotel Baur en Ville, Zürich

(inkl. Light Lunch)



Das aktuelle Wirtschaftsumfeld in den USA unter der neuen

U.S.-Administration Trump, verunsichert viele Firmen weltweit -

insbesondere auch Schweizer Firmen mit hohem Exportanteil. Haben sich

die Risiken unter Trump verschärft? Sind Investitionen in den USA

weiterhin sinnvoll? Ist es ratsam, Firmenanteile zu verkaufen? Wird

der Absatz von Schweizer Produkten in den USA künftig erschwert? Ist

die USA kein verlässlicher Partner mehr für Schweizer Firmen?



Fragen wie diese beschäftigen aktuell viele Schweizer Firmen,

welche einen wirtschaftlichen Bezug zu oder in die USA haben. Auch

Fragen der Rechtssicherheit kommen wieder öfters auf die Agenda von

CEO's und Verwaltungsräten. Rechtliche Auseinandersetzungen in den

USA sind langwierig und meistens sehr teuer. Wie man damit umgehen

kann, zeigt Dr. Stephan Rietiker, CEO der an der Schweizer Börse

kotierten LifeWatch AG, die im Begriff ist, an den US Konkurrenten

BioTelemetry verkauft zu werden.



Stephan Rietiker, schweizerisch-amerikanischer Doppelbürger,

ehemaliger CEO von Sulzer Medica / Centerpulse und ausgebildeter

Arzt, erzählt eindrücklich von seinen Erfahrungen unter der

Administration Obama und neu unter der Führung von Präsident Trump.

Seine Erfahrungen sind nicht theoretischer Natur, sondern basieren

auf jahrelangen praktischen Erfahrungen als CEO von LifeWatch, Sulzer

Medica / Centerpulse und Führungsfunktionen anderer internationaler

oder US Gesellschaften.



Ebenfalls im Talk mit dem 10vor10-Ankermann, Arthur Honegger

(Schweizer Fernsehen SRF), ist Dr. Stephanie Kravetz, Anwältin und

Chief Legal Officer LifeWatch AG. Dr. Stephanie Kravetz, US Bürgerin,

ist eine profilierte Kennerin der juristischen Rahmenbedingungen in

den USA und hat sich einen Namen als global tätige Prozessanwältin

für komplexe Fälle im Gesundheitswesen und im Bereich des

Patentrechts gemacht.



Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit diesen zwei

ausgewiesenen Experten und dem USA-Spezialisten Arthur Honegger. Wir

bitten Sie, sich mit eMail (kaempf@kmespartner.com) für die

Veranstaltung anzumelden. Gleichzeitig bitten wir Sie um Verständnis,

dass nur angemeldete Teilnehmer zugelassen werden. Sie erhalten eine

Bestätigung mit eMail für Ihre Reservation. An der Veranstaltung wird

ein leichter Lunch offeriert.



Freundliche Grüsse



LifeWatch AG



c/o. KLAUS METZLER ECKMANN SPILLMANN



Hans Klaus



Leitender Partner



Informationen zu den Experten:



Dr. Stephan Rietiker



Der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger begann seine Karriere

nach dem Studium in der Schweiz als Arzt. Rietiker ist ein Health

Care- und Technologie-Experte. Seine Stationen bei diversen

Pharma-Konzernen und prominent auch bei Sulzer Medica, Centerpulse

und LifeWatch, haben ihm den Ruf als versierter und erfolgreicher

Sanierer mit praktischer U.S.-Erfahrung eingebracht. Rietiker hat in

den vergangenen Jahren LifeWatch saniert und ist im Begriff, diese

erfolgreich an die amerikanische BioTelemetry, Inc. zu verkaufen.



Dr. Stephanie J. Kravetz



Die aus den USA stammende Anwältin ist eine erfolgreiche

Prozessanwältin für internationale Gesellschaften im Bereich des

Gesundheitswesens und des Patentrechts. Sie war als Chief Legal

Officer unverzichtbar für die erfolgreiche Sanierung und den

Turnaround der LifeWatch AG. Ihre Erfahrungen sammelte sie in

zahlreichen Geschäftsfällen mit interkulturellen Problemstellungen

und Rechtsfragen. Kravetz kennt die aktuelle Diskussion um Obama-Care

und das amerikanische Gesundheitswesen aus praktischer Erfahrung mit

den Behörden.



Arthur Honegger



Der profilierte Journalist ist eines der aktuell wohl bekanntesten

Gesichter des Schweizer Fernsehens. Er moderiert seit Herbst 2015 das

Fernseh-Nachrichtenmagazin 10vor10. Vorher war er bei verschiedenen

Schweizer Zeitungen, beim Kassensturz und als Bundeshaus Redaktor in

Bern tätig. Seit 2007 berichtete er als USA-Korrespondent des

Schweizer Fernsehens aus Washington D.C. (USA). Aufgrund seiner

langen USA-Erfahrung und seinen profunden Analysen der amerikanischen

Politik, ist er einer im deutschen Sprachraum gefragtesten

Moderatoren und Gesprächsleiter für weltpolitischen Themen und im

Besonderen zu Themen aus den USA.



Kontakt:

Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Frau Daniela Kämpf, KLAUS METZLER ECKMANN SPILLMANN, Zürich (Telefon

+41 43 544 17 48 - kaempf@kmespartner.com).