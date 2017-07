=------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- ISIN: XS1647831111 Sehr geehrte Damen und Herren, die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute, dass ihre Tochtergesellschaft Telekom Finanzmanagement GmbH erfolgreich eine Aufstockung der im Dezember 2016 begebenen Anleihe in einem Volumen von 250 Mio. EUR erfolgreich platziert hat. Die Anleihe, ISIN XS1647831111 (vorläufig), wird mit 1,5% p.a. verzinst und hat eine Stückelung von 100.000 EUR. Das Closing wird für den 14. Juli 2017 erwartet. Emittent der Anleihe ist die Telekom Finanzmanagement GmbH unter Garantie der Telekom Austria AG. Die Anleihe stieß auf großes Interesse bei institutionellen Investoren. Die erwarteten Ratings der Schuldverschreibung sind Baa2 von Moody's und BBB von S&P. Der Emissionserlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken. Société Générale und Mizuho Bank waren als Joint-Bookrunner mit der Begebung der Anleihe betraut. Rechtlicher Hinweis: Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Telekom Finanzmanagement GmbH dar. Die Schuldverschreibungen der Telekom Finanzmanagement GmbH wurden ausschließlich auf Grundlage einer prospektfreien Privatplatzierung angeboten. Der Prospekt für die Zulassung der Schuldverschreibungen, der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ("CSSF") gebilligt wird, wird auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht, und bei Telekom Finanzmanagement GmbH, Lassallestraße 9, A-1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein. Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer anwendbaren Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Telekom Finanzmanagement GmbH in den Vereinigten Staaten von Amerika. Haftungshinweis für zukunftsbezogene Aussagen: Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen verwenden normalerweise Ausdrücke wie "glaubt", "ist der Absicht", "nimmt an", "plant", "erwartet" und ähnliche Formulierungen. Die tatsächlichen Ereignisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Wir wollen darauf hinweisen, dass aufgrund einer Reihe von wichtigen Faktoren das tatsächliche Ergebnis wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen kann. Weder die Telekom Austria Group noch eine andere Person übernehmen eine Haftung für solche zukunftsbezogenen Aussagen. Telekom Austria Group wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht aktualisieren, weder aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände, geänderter Annahmen oder Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung dar, Wertpapiere der Telekom Austria Group zu kaufen oder zu verkaufen. Rückfragehinweis: Susanne Reindl Head of Investor Relations Telekom Austria Group Tel: +43 050 664 39420 Email: susanne.reindl@telekomaustria.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2017 12:22 ET (16:22 GMT)