Zug (awp) - Bei der Zuger Kantonalbank wird Finanzchef Theodor Keiser im kommenden Jahr vorzeitig in den Ruhestand treten. Keiser habe sich dazu entschieden, im ersten Halbjahr 2018 nach 20-jähriger Tätigkeit für die Bank in Pension zu gehen, teilte die Zuger KB am Montagabend mit. Der Prozess zur Regelung der Nachfolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...