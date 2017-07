Der Goldprojektentwickler Northern Empire Resources (WKN: A2DSW2) macht mit hervorragenden Entwicklungen auf sich aufmerksam und ernennt den Spitzenmanager Douglas Hurst zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Doch das ist noch nicht alles - in Nevada scheint sich ein Wettlauf um die besten Gold-Assets für den neuen Aufschwung anzubahnen…

Mit einem aussagekräftigen "Ich bin begeistert" übernimmt der Minen-Mogul Douglas Hurst heute den Aufsichtsratsvorsitz von Northern Empire Resources. Doch das ist nur der Anfang einer Reihe von guten Nachrichten aus Nevada. Der Wert hat durchaus das Potenzial, mittefristig an die 400-500%-Performance unserer anderen Goldtipps Integra Gold (WKN: A1H4TX) und Gold Standard Ventures (WKN: A0YE58) heranzukommen.

Doug Hurst war Gründer von Newmarket Gold (1 Mrd. US$ Übernahme von Kirkland Lake Gold und International Royalty (700 Mio. US$ Übernahme von Royal Gold). Er gilt als einer der erfahrensten und erfolgreichsten Minen-Manager, die aktuell noch beruflich tätig sind. Sein Engagement im frühen Stadium beweist die Qualität des neu firmierten Unternehmens, das alle Genehmigungen zur Produktionsaufnahme der Sterling-Mine in Nevada besitzt und kurz vor dem Produktionsstart steht. Das mit über 700.000 Goldunzen gespickte Projekt ist mit einem für Nevada-Verhältnisse absolut einmaligen Spitzengehalt von bis zu 3,7 Gramm pro Tonne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...