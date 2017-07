Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

G20-Krawalle ohne direkte Auswirkung auf Bundestagswahl

Die deutschen Sicherheitsbehörden sehen nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg keinen Grund für eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl. "Das eine kann man mit dem anderen nicht vergleichen", sagte der Sprecher des Innenministeriums, Johannes Dimroth. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht wird anlässlich der Bundestagswahl "mit einem Anstieg linksextremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten gegen den politischen Gegner und die Polizei" gewarnt.

Schäuble: Italien hat Bankenrettung gut gemacht

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat ein positives Fazit der jüngsten Bankenrettung in Italien gezogen. "Ich glaube, dass es in Italien ganz gut gelaufen ist", sagte Schäuble bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister. "Italien hat es ganz gut gemacht in einer schwierigen Situation." Die Gefahren, die von Banken in Italien ausgehen, stufte der deutsche Finanzminister als "beherrschbar" ein.

IMK fordert beschleunigten Lohnzuwachs in Deutschland

Die Ökonomen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) haben die Bundesregierung zu Maßnahmen für ein noch stärkeres Wachstum der Arbeits- und Lohnkosten aufgefordert, um den deutschen Leistungsbilanzüberschuss abzubauen.

Zwei Millionen Euro Förderung für Test mit selbstfahrenden Lkw

Auf einer Teststrecke auf der A9 in Bayern sollen ab kommenden Frühjahr selbstfahrende Lkw in Kolonnen unterwegs sein. Das Bundesverkehrsministerium fördert dieses Projekt mit zwei Millionen Euro, wie die beteiligten Firmen, der Lkw-Bauer MAN und die Logistik-Tochter der Deutschen Bahn, Schenker, mitteilten. "Die Hightech-Trucks halten sicheren Abstand und kommunizieren miteinander", erklärte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU).

EZB: Eurosystem kauft wieder Anleihen im üblichen Ausmaß

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 7. Juli wieder kräftig nach oben gefahren. Das gesamte Kaufvolumen belief sich auf 17,069 (Vorwoche: 6,049) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. In der Vorwoche hatten sich die Notenbanken zurückgehalten, weil in der letzten Juni-Woche das monatliche Kaufziel von rund 60 Milliarden Euro klar erreicht wurde.

May will andere Parteien bei Brexit um Hilfe bitten

Die politisch schwer angeschlagene britische Premierministerin Theresa May will nun auch beim politischen Gegner um Unterstützung für ihren umstrittenen Brexit-Kurs bitten. In einer in Auszügen veröffentlichten Rede fordert die konservative Regierungschefin die anderen Parteien im Unterhaus auf, "Ideen und Ansichten" beizusteuern, "wie wir diese Herausforderungen als Land bewältigen können".

Lega-Nord-Gründer Bossi zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt

Der Gründer und frühere Chef der fremdenfeindlichen italienischen Partei Lega Nord, Umberto Bossi, ist wegen Veruntreuung staatlicher Gelder zu gut zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der 75-Jährige müsse zwei Jahre und drei Monate lang ins Gefängnis, entschied ein Gericht in erster Instanz. Bossi habe an seine Partei gezahlte öffentliche Gelder für persönliche Zwecke verwendet, hieß es zur Begründung.

Tillerson: USA bemüht um Wiederherstellung von Vertrauen der Türkei

US-Außenminister Rex Tillerson hat sich nach Gesprächen in der Türkei vorsichtig optimistisch über eine Verbesserung des Verhältnisses zu der Regierung in Ankara geäußert. "Wir beginnen, das Vertrauen zurückzugewinnen, das wir in einander verloren haben", sagte Tillerson im US-Konsulat zum Abschluss eines zweitägigen Besuchs in der Türkei. "Sie haben in gewisser Hinsicht unser Vertrauen verloren und wir ihres", doch arbeiteten sie daran, dies zu ändern, sagte er.

