UN-Angaben zufolge hält die Waffenruhe im Südwesten Syriens weitgehend. Von der neuen Gesprächsrunde erwartet Vermittler de Mistura aber keinen neuen Durchbruch. Regierung und Opposition verweigern den direkten Dialog.

Die am Rande des 20-Gipfels in Hamburg zwischen den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe im Südwesten Syriens hält nach UN-Angaben weitgehend. Es gebe anfangs immer Gewöhnungsphasen, aber "diese Vereinbarung hält soweit ziemlich gut", sagte UN-Syrien-Vermittler Staffan de Mistura am Montag zum Auftakt der neuen Runde der ...

